Продюсер Лавров раскрыл хитрость Галкина с продажей замка в Грязи

Продюсер Сергей Лавров заявил, что хитрый план признанного иноагентом в РФ Максима Галкина с продажей замка в деревне Грязь провалился.
Недавно в Сети появилась информация о продаже шестиэтажного особняка шоумена. Однако спустя время Галкин стал отрицать соответствующие данные, объяснив это тем, что слишком дорожит своей недвижимостью.
Лавров признался, что поведение телеведущего вызвало в нем двойственные чувства. По его словам, Галкин не дождавшись покупателей, готовых приобрести замок за миллиард рублей, решил не продавать свой дом за бесценок.
«Эта семейка всегда была алчная на деньги. Они-то думали, что сейчас поставят миллиард, и он продастся. Думали, сейчас прибежит какой-нибудь чиновник», — объяснил продюсер в беседе с порталом BLITZ+.
Ранее Максим Галкин* дал концерт в Барселоне. Часть своего выступления он провел на украинском языке.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами