Продюсер Лавров раскрыл гонорары певицы Софии Ротару

Певица София Ротару за всю свою карьеру успела заработать огромное состояние. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров.
Исполнительница хита «Я назову планету» дала огромное количество концертов, что принесло ей приличное состояние. По мнению Лаврова, денег хватит не только на жизнь вокалистки, но и на ее детей и внуков.
«За все свое время артистка заработала столько, что денег хватит не только ей, но и детям и внукам. Я думаю, что быстрее в России закончится газ и нефть, чем у Ротару деньги», — цитирует его портал BLITZ+.
Артистка зарабатывала на частную вечеринку от 50 до 100 тысяч евро. Новогодние корпоративы оплачивались до 200 тысяч евро.