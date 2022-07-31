Продюсер Лавров раскрыл детали скандала на концерте Киркорова в Сочи

По информации источника, многих поклонников возмутило то, что за возможность смотреть на короля российской эстрады с первых рядов необходимо было заплатить 7 тысяч рублей. Лавров сообщил, что его хорошие знакомые хотели сходить на концерт, однако на деле оказалось, что билеты на выступление не имели точного номера мест.