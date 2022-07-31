Продюсер Лавров раскрыл детали скандала на концерте Киркорова в Сочи

Концерт эстрадного певца Филиппа Киркорова в Сочи обернулся скандалом. Продюсер Сергей Лавров раскрыл детали произошедшего, передает портал «ProЗвезд».
По информации источника, многих поклонников возмутило то, что за возможность смотреть на короля российской эстрады с первых рядов необходимо было заплатить 7 тысяч рублей. Лавров сообщил, что его хорошие знакомые хотели сходить на концерт, однако на деле оказалось, что билеты на выступление не имели точного номера мест.
«На концерт Киркорова пригласительные выдавали почему-то без мест. В итоге была куча людей: зрители на люстрах висели», — сообщил продюсер.
При этом, по словам Лаврова, персонал отказывался решать проблемы гостей мероприятия, а проверяющие билеты контролеры вели себя по-хамски.