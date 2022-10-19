Продюсер Лавров прояснил слухи о разладе в семье Аллы Пугачевой

Слухи о разладе в семье певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* появляются не просто так, считает продюсер Сергей Лавров. Он заявил, что к этому причастен бывший муж Примадонны Филипп Киркоров.
Как рассказали авторы портала BLITZ+, Лавров считает, что Киркоров приложил свою руку, вот только при помощи одной своей знакомой. Не так давно журналистка и ведущая Алена Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин!» пустила слух о разладе в семье Примадонны. Журналистка является фанаткой Киркорова и давно с ним дружит, поэтому и посвящена в некоторые вещи, недоступные остальным.
«Думаю, во всех этих историях масло в огонь подливается с подачи Киркорова или самой журналистки. Возможно, она это написала, чтобы королю было приятно. Не думаю, что назрел раскол. Это все домыслы Алены и Филиппа», — сказал Лавров.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами