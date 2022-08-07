Продюсер Лавров предупредил Галкина о назревающих проблемах в Израиле

Юморист Максим Галкин охотно критиковал проведение спецоперации по защите Донбасса, а теперь, когда у него спрашивают про военные действия в Израиле, куда он перебрался, предпочитает отмалчиваться и банит в соцсети тех, кто задает неудобные вопросы.
Продюсер Сергей Лавров считает, что молчание Галкина можно объяснить тем, что он после отпуска намеревается вернуться в Израиль, потому юморист и воздерживается от громких заявлений. По словам Лаврова, Галкин хочет сохранить заработки в Израиле и не хочет повторения истории с потерей российских зрителей из-за критики СВО.
«Я думаю, что рынок в России закрыт для него на очень долгий период. И он пытается этот рынок активизировать за границей. Думаю, он блокирует эти сообщения, чтобы там тоже не пошла волна. Кто семью тогда будет кормить?» — цитируют Лаврова авторы портала BLITZ+.