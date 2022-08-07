Продюсер Лавров предупредил Галкина о назревающих проблемах в Израиле

«Я думаю, что рынок в России закрыт для него на очень долгий период. И он пытается этот рынок активизировать за границей. Думаю, он блокирует эти сообщения, чтобы там тоже не пошла волна. Кто семью тогда будет кормить?» — цитируют Лаврова авторы портала BLITZ+.