Продюсер Лавров представил замену Галкина на шоу «Лучше всех!»

Первый канал все еще не выбрал преемника Максима Галкина на шоу «Лучше всех!» Об этом пишет информационный портал BLITZ.center.
Недавно дрессировщик Эдгар Запашный предложил на роль ведущего передачи сразу нескольких кандидатов. Среди них Дмитрий Нагиев, Александр Олешко и Валдис Пельш. К обсуждению охотно подключился продюсер Сергей Лавров.
«Нагиев — хорошая кандидатура, двумя руками “за”,» — высказался он.
По его мнению, Пельш испытывает проблемы со здоровьем, поэтому он ушел с телевидения и вряд ли вернется. При этом Олешко Лаврову симпатизирует, однако продюсер считает, что у того не хватает актерского мастерства для этой роли.
Сам же Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой могут перебраться на постоянное место жительства в США. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на слова бывшего депутата Госдумы Романа Худякова.