Продюсер Лавров объяснил, зачем Пугачева купила место на израильском кладбище

Продюсер Сергей Лавров не исключает, что певица Алла Пугачева приобрела второе место на кладбище, потому что поддалась модной тенденции.
Пугачева, как стало известно из СМИ, недавно приобрела участок на кладбище в Израиле. Тогда среди поклонников актрисы распространились слухи, что она смертельно больна. Кто-то считает, что певица хочет упокоиться на исторической родине. Лавров же заявил, что Примадонна может желать похорон сразу в двух местах.
«Я не исключаю, что Алла хочет, чтобы ее похоронили сразу в двух местах: в Москве и в Израиле. Это же сейчас можно! Она запросто может сказать: “Разделите мой прах на две части. Одну часть оставьте в Москве, а другую — в Израиле”», — цитирует его PROZVEZD.
Продюсер также предположил, что Пугачева могла испугаться, что скончается в Израиле, куда она переехала с мужем Максимом Галкиным несколько месяцев назад. Таким образом, по мнению Лаврова, певица могла подготовиться к экстренной ситуации.