Продюсер Лавров объяснил, зачем Пугачева купила место на израильском кладбище

«Я не исключаю, что Алла хочет, чтобы ее похоронили сразу в двух местах: в Москве и в Израиле. Это же сейчас можно! Она запросто может сказать: “Разделите мой прах на две части. Одну часть оставьте в Москве, а другую — в Израиле”», — цитирует его PROZVEZD.