Продюсер Лавров объяснил, почему Галкин молчит об Израиле и блокирует поклонников за неудобные вопросы

«Неудобные вопросы никому не нравятся. Многие артисты комментарии даже не чистят, а другие болезненно относятся. Тем более, ему могут дать продолжать в Израиле гастролировать. Так пойдет волна негатива к Галкину еще и за рубежом», — пояснил он.