Продюсер Лавров объяснил, почему Галкин молчит об Израиле и блокирует поклонников за неудобные вопросы

Шоумен Максим Галкин после бегства из России оказался в сложной ситуации, фактически став ее заложников. Теперь ему приходится блокировать пользователей Сети, которые задают ему неудобные вопросы, передает портал BLITZ.center.
Как отметил продюсер Сергей Лавров, Галкин намеренно молчит о происходящем в Израиле. Шоумен также просто блокирует поклонников, которые задают ему неудобные вопросы.
«Неудобные вопросы никому не нравятся. Многие артисты комментарии даже не чистят, а другие болезненно относятся. Тем более, ему могут дать продолжать в Израиле гастролировать. Так пойдет волна негатива к Галкину еще и за рубежом», — пояснил он.