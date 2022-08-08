Новости0

Продюсер Лавров объяснил, почему Галкин молчит об Израиле и блокирует поклонников за неудобные вопросы

Продюсер Лавров объяснил, почему Галкин молчит об Израиле и блокирует поклонников за неудобные вопросы
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Шоумен Максим Галкин после бегства из России оказался в сложной ситуации, фактически став ее заложников. Теперь ему приходится блокировать пользователей Сети, которые задают ему неудобные вопросы, передает портал BLITZ.center.

Как отметил продюсер Сергей Лавров, Галкин намеренно молчит о происходящем в Израиле. Шоумен также просто блокирует поклонников, которые задают ему неудобные вопросы.

«Неудобные вопросы никому не нравятся. Многие артисты комментарии даже не чистят, а другие болезненно относятся. Тем более, ему могут дать продолжать в Израиле гастролировать. Так пойдет волна негатива к Галкину еще и за рубежом», — пояснил он.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.