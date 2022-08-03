Продюсер Лавров назвал причину, почему Меладзе будет и дальше зарабатывать миллионы

Сергей Лавров раскрыл секрет постоянного дохода музыканта Валерия Меладзе. Продюсер в беседе с авторами портала BLITZ+ объяснил, что известный российский артист вряд ли в обозримом будущем будет жаловаться на финансы.
Лавров подчеркнул, что Меладзе не потеряет популярности, его всегда хотя видеть на концертах не только в России, но и за рубежом. На Меладзе хорошо работает его авторитет, имя: артист годами завоевывал публику и она не оставит его без внимания, а значит и без средств.
«Меладзе — это тот артист, которого любит не только российская публика. Его любят и украинцы, его любят и знают в Казахстане, в Белоруссии. Да и вообще весь советский союз. Он уже около 30 лет на сцене. На его концерты всегда будут ходить», — подчеркнул Лавров.