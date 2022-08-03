Продюсер Лавров назвал причину, почему Меладзе будет и дальше зарабатывать миллионы

Лавров подчеркнул, что Меладзе не потеряет популярности, его всегда хотя видеть на концертах не только в России, но и за рубежом. На Меладзе хорошо работает его авторитет, имя: артист годами завоевывал публику и она не оставит его без внимания, а значит и без средств.