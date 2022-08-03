Продюсер Лавров назвал идеального кандидата на место ведущего шоу «Лучше всех!» вместо Галкина

Вместо покинувшего Россию юмориста Максима Галкина шоу «Лучше всех!» мог бы отлично вести Дмитрий Нагиев, заявил продюсер Сергей Лавров, передает CTNews.
После того, как Галкин с семьей сбежал из РФ продюсеры развлекательного шоу так и не нашли замену, чтобы удовлетворить одновременно и возрастную и юную аудиторию проекта.
Большинство зрителей считали, что с этой задачей мог бы справиться Александр Олешко, работавший на многих проектах Первого канала. Однако, считает Сергей Лавров, есть кандидат получше.
«Олешко слабоват. Я его очень люблю, но эту программу не потянет. Мое личное мнение — не потянет. Вот Нагиев — хорошая кандидатура», — констатировал продюсер.
Ранее СМИ удалось выяснить, сколько зарабатывает Максим Галкин на заграничных концертах. В среднем за выступление он получает шесть миллионов рублей.