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Продюсер Лавров назвал идеального кандидата на место ведущего шоу «Лучше всех!» вместо Галкина

Продюсер Лавров назвал идеального кандидата на место ведущего шоу «Лучше всех!» вместо Галкина
prt scr youtube.com/Красный квадрат

Вместо покинувшего Россию юмориста Максима Галкина шоу «Лучше всех!» мог бы отлично вести Дмитрий Нагиев, заявил продюсер Сергей Лавров, передает CTNews.

После того, как Галкин с семьей сбежал из РФ продюсеры развлекательного шоу так и не нашли замену, чтобы удовлетворить одновременно и возрастную и юную аудиторию проекта.

Большинство зрителей считали, что с этой задачей мог бы справиться Александр Олешко, работавший на многих проектах Первого канала. Однако, считает Сергей Лавров, есть кандидат получше.

«Олешко слабоват. Я его очень люблю, но эту программу не потянет. Мое личное мнение — не потянет. Вот Нагиев — хорошая кандидатура», — констатировал продюсер.

Ранее СМИ удалось выяснить, сколько зарабатывает Максим Галкин на заграничных концертах. В среднем за выступление он получает шесть миллионов рублей.

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RusNewsToday24
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