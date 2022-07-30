Продюсер Лавров назвал главную причину скандала на концерте Галкина в Анталье

«Здесь нужно обвинять организаторов, которые проводят концерт. На многих площадках отбирают бутылки и ничего поделать не можешь. А если бы зрители хотели, чтобы что-то прилетело, закидали бы помидорами или яйцами тухлыми», — высказался продюсер.