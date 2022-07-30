Продюсер Лавров назвал главную причину скандала на концерте Галкина в Анталье

Стала известная главная причина возникшего скандала на концерте сбежавшего из России Максима Галкина в Анталье. Продюсер Сергей Лавров озвучил ее, передает BLITZ+.
По его словам, шоумен не виноват в том, что организаторы мероприятия запретили его зрителям проносить бутылки с водой. Данное решение было принято ввиду обеспечения безопасности людей. Однако были иные способы сорвать концерт, считает Лавров.
«Здесь нужно обвинять организаторов, которые проводят концерт. На многих площадках отбирают бутылки и ничего поделать не можешь. А если бы зрители хотели, чтобы что-то прилетело, закидали бы помидорами или яйцами тухлыми», — высказался продюсер.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что траты сбежавшего в Израиль Галкина на одежду возмутили россиян.