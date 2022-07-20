Продюсер Лавров назвал две причины, почему России стоит навсегда попрощаться с Галкиным

Известный российский продюсер Сергей Лавров заявил, что сбежавший из России шоумен Максим Галкин в обозримом будущем точно не вернется на Родину. На это указывают сразу два очевидных момента, передает BLITZ+.
По словам Лаврова, во-первых, супруг эстрадной певицы Аллы Пугачевой наговорил столько некорректных вещей в адрес российского руководства, что на него могут завести уголовное дело. Поэтому, вероятнее всего он не будет рисковать возвращаться в страну.
Во-вторых, по мнению продюсера, сами россияне не примут Галкина, так как большее количество граждан РФ не разделяют точку зрения юмориста. Поэтому стране, скорее всего, стоит навсегда попрощаться с комиком.
В заключение Лавров уточнил, что не осуждает мужа Примадонны, так как каждый имеет право на личное мнение.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что психолог Вероника Степанова нашла «гениальное» объяснение критики России Галкиным.