Продюсер Лавров назвал две причины, почему России стоит навсегда попрощаться с Галкиным

По словам Лаврова, во-первых, супруг эстрадной певицы Аллы Пугачевой наговорил столько некорректных вещей в адрес российского руководства, что на него могут завести уголовное дело. Поэтому, вероятнее всего он не будет рисковать возвращаться в страну.