Продюсер Кушанашвили уличил режиссера Михалкова в плагиате

Шоумен Отар Кушанашвили обвинил Никиту Михалкова в плагиате. В своем YouTube-шоу «Каково?» телеведущий заявил, что известный режиссер украл его идею.
Кушанашвили пояснил, что один из своих YouTube-выпусков он построил на шутке про медведя. Позднее похожим ходом воспользовался и Михалков в своей передаче «Бесогон-ТВ».
«Кто украл идею? У него программа строится на этом же анекдоте. Михалков и глазом не моргнул. Это так мне льстит», — заявил Кушанашвили.
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