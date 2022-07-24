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Продюсер Кушанашвили уличил режиссера Михалкова в плагиате

Продюсер Кушанашвили уличил режиссера Михалкова в плагиате
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Шоумен Отар Кушанашвили обвинил Никиту Михалкова в плагиате. В своем YouTube-шоу «Каково?» телеведущий заявил, что известный режиссер украл его идею.

Кушанашвили пояснил, что один из своих YouTube-выпусков он построил на шутке про медведя. Позднее похожим ходом воспользовался и Михалков в своей передаче «Бесогон-ТВ».

«Кто украл идею? У него программа строится на этом же анекдоте. Михалков и глазом не моргнул. Это так мне льстит», — заявил Кушанашвили.

Ранее Лолита Милявская засветилась без нижнего белья на VK-фест. Образ певицы шокировал публику на мероприятии.

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RusNewsToday24
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