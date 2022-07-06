Продюсер Кобылянский назвал группу «Ласковый май» дешевкой

Музыкальный продюсер и композитор Евгений Кобылянский резко высказался о творчестве группы «Ласковый май», сообщает издание ctnews.ru. В своих соцсетях Кобылянский заявил, что считает музыкальный коллектив «пошлой самодеятельностью». Он уверен, что слава была вовсе не заслугой коллектива.
«Теперь артисты, якобы профессионалы, трубят о поколении. Каком? Отравленном дешевкой, типа «Ласкового мая» и кучи подобных? Тогда культуру бросили на самотек и профессионалы уезжали куда подальше. Сегодня время шагать к новому уровню и звучанию», — заявил Кобылянский.
Напомним, что лидер группы Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня. Певцу стало плохо во время отдыха в Подмосковье. Друзья доставили его в поликлинику, где врачи приняли решение вызвать скорую помощь. Артиста не успели довезти до больницы — он скончался в машине от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.