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Продюсер Гинсбург объяснил, почему Ани Лорак больше никогда не выступит в России

Продюсер Гинсбург объяснил, почему Ани Лорак больше никогда не выступит в России
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Владимир Гинсбург рассказал, почему украинская певица Ани Лорак больше никогда не проведет ни одного концерта в России. Об этом пишет издание Solenka.info.

С начала спецоперации России по защите республик Донбасса исполнительница не сделала ни одного заявления. Подобное поведение вызывает лишь критику и осуждение со стороны ее фанатов как из РФ, так и с Украины. Фанаты требуют от Лорак озвучить свою позицию по ситуации.

Гинсбург считает, что певице не получится усидеть на двух стульях. Немало ее фанатов на Украине считают исполнительницу предательницей, поскольку она боится потерять российского зрителя и заработки от концертов. Россияне же, отмечает продюсер, уверены, что Лорак поддерживает Украину, но боится сказать об этом.

Такая позиция певицы, делает вывод продюсер, приведет к тому, что она потеряет аудиторию, а ее выступления будут бойкотировать.

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RusNewsToday24
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