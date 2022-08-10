Продюсер Гинсбург объяснил, почему Ани Лорак больше никогда не выступит в России

С начала спецоперации России по защите республик Донбасса исполнительница не сделала ни одного заявления. Подобное поведение вызывает лишь критику и осуждение со стороны ее фанатов как из РФ, так и с Украины. Фанаты требуют от Лорак озвучить свою позицию по ситуации.