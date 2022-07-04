Продюсер Герасимов объяснил, как «Белые розы» Юрия Шатунова попали к Разину

«Конечно, Юра переживал из-за судов с ним. Сами посудите: как может быть Шатунов без «Белых роз»? Это же нонсенс! Кузнецов в свое время по пьяни отдал все права на песни Разину, а пострадал Шатунов», — отметил продюсер.