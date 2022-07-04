Продюсер Герасимов объяснил, как «Белые розы» Юрия Шатунова попали к Разину

Продюсер Александр Герасимов сообщил, что хиты «Ласкового мая» попали к Андрею Разину, потому что их по пьяни отдал автор Сергей Кузнецов.
Со слов медиаменеджера, экс-солист группы Юрий Шатунов очень переживал из-за судебных тяжб с Разиным. Герасимов считает, что это могло повлиять на то, что исполнитель умер в 48 лет от обширного инфаркта.
«Конечно, Юра переживал из-за судов с ним. Сами посудите: как может быть Шатунов без «Белых роз»? Это же нонсенс! Кузнецов в свое время по пьяни отдал все права на песни Разину, а пострадал Шатунов», — отметил продюсер.
Однако, несмотря на судебные разбирательства, Юрий Шатунов много выступал и хорошо зарабатывал, рассказал Герасимов в беседе с порталом ProЗвезд. К исполнителю организаторы различных шоу выстраивались в очередь.
Ранее СМИ писали, что в последнем интервью Шатунов рассказал, что никогда ничего не делает специально, чтобы понравиться зрителям в зале. Любовь поклонников он заслужил своим искренним исполнением песен, а также счастьем, которым он пытался делиться с публикой.
О том, что певец Юрий Шатунов ушел из жизни стало известно 23 июня. Певцу стало плохо в Подмосковье. К нему приехала скорая помощь, но артиста не успели довезти до больницы — он скончался в машине. Исполнителю было 48 лет.