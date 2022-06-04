Продюсер Дзюник считает, что Лобода должна вымаливать прощение после высказываний о России

Концертный директор Леонид Дзюник прокомментировал поведение вокалистки Светланы Лободы после начала специальной операции России на Украине. Продюсер считает, что артистка должна вымаливать прощение за громкие заявления.
Дзюник напомнил, что Лобода обрела популярность именно в России. По его мнению, певица многим обязана стране.
«Возьмите Лободу, которая собралась во Владивостоке просить прощения. Она должна на коленях вымаливать его. Все уже начинают возвращаться», — высказался специалист в интервью для Popcornnews.
Спецоперация России на Украине буквально расколола шоу-бизнес. Кто-то поддержал решение президента РФ Владимира Путина, а кто-то, наоборот, раскритиковал.
Вскоре страну покинули такие артисты, как Алла Пугачева, Земфира, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Глеб Пьяных и многие другие. Примечательно, что некоторые из них уже задумываются о возвращении на родину.