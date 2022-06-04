Продюсер Дзюник считает, что Лобода должна вымаливать прощение после высказываний о России

Вскоре страну покинули такие артисты, как Алла Пугачева, Земфира, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Глеб Пьяных и многие другие. Примечательно, что некоторые из них уже задумываются о возвращении на родину.