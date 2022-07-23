Продюсер Дзюник поставил на место Киркорова, сравнившего себя Майклом Джексоном

Филипп Киркоров недавно сравнил себя с Майклом Джексоном и подчеркнул, что ничем не уступает ему в таланте. На высказывание звезды российской эстрады ответил продюсер Леонид Дзюник.
По словам продюсера, певцу еще далеко славы и мировой популярности Джексона. Тем не менее, подчеркнул он, Киркоров действительно очень популярен в России, и, возможно, занимает первое место по известности в РФ, сообщает «Popcornnews».
Дзюник добавил, что Киркорову для мировой известности нужно, чтобы его шоу показывались и в других странах.
«Нужно чтобы его шоу катали по миру. Ему нужно оставаться энергичным и интересным. Плевать на все, что там говорят о его ориентации или еще о чем-то», — пояснил он.