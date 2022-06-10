Продюсер Дзюник объяснил склонность Лазарева менять свое мнение

Продюсер Леонид Дзюник объяснил склонность экс-участника поп-дуэта Smash!! Сергея Лазарева к быстрой измене собственного мнения.
Лазарев с недавних пор открыл поклонникам свое истинное лицо. Публика увидела, что певец готов в любой момент отказаться от собственных слов и перейти на другую сторону конфликта.
«Сережа — ушлый парень, он нос старается держать по ветру. Он увидел, что уехавшие Лобода, Брежнева, Барских, Галкин никому за границей оказались не нужны, что у них деньги закончились. И сразу же переобулся», — цитирует Дзюника портал blitz+.
Однако продюсер подчеркнул, что такому поведению все же есть определенная причина. По словам Дзюника, Лазарев готов пойти на все ради собственных детей, для их благополучия он способен пожертвовать даже собственной репутацией.