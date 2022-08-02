Продюсер Дзюник объяснил, почему певица Ани Лорак молчит о спецоперации

Певица украинского происхождения Ани Лорак с начала спецоперации России на Украине отменила свои концерты в РФ и ушла в тень. Молчание артистки раскритиковали ее коллеги и поклонники. Свое мнение по поводу неопределенной позиции по спецоперации высказал продюсер Леонид Дзюник, пишет «Экспресс газета».
Российский продюсер считает, что Лорак пора определиться, а в целом стоит вообще стать на сторону России. Дзюник отметил, когда исполнительницу плохо встретили в родной стране, в том числе в Одессе, российские зрители приняли Лорак с распростертыми объятиями.
«Поведение Лорак мне совершенно непонятно. На Украине эта певица была никому не нужна. Когда она приехала на концерт в Одессу, ее тряпками оттуда гнали. А добрые русские люди ее приняли и дали возможность выступать», — подчеркнул Дзюник.
При этом продюсер считает, что Лорак стоит приехать с концертами для военнослужащих в Донбасс, чтобы поблагодарить их за освобождение своей родины. Дзюник высказал мнение, что затаиться на время спецоперации ей посоветовал Филипп Киркоров, под влияние которого певица попала уже давно.