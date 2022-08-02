Продюсер Дзюник объяснил, почему певица Ани Лорак молчит о спецоперации

При этом продюсер считает, что Лорак стоит приехать с концертами для военнослужащих в Донбасс, чтобы поблагодарить их за освобождение своей родины. Дзюник высказал мнение, что затаиться на время спецоперации ей посоветовал Филипп Киркоров, под влияние которого певица попала уже давно.