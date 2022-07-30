Продюсер Дзюник объяснил, почему молодой избранник Лорак уехал от нее в США

«В том, что он сбежал от Лорак в США, нет ничего удивительного. Видно, у нее стало совсем плохо с деньгами. Откуда им взяться, когда толком нет ни концертов, ни телесъемок? А без денег она ему вообще не сдалась. Или она думала, что нужна ему как женщина?» — рассказал продюсер в беседе с «Экспресс Газетой».