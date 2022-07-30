Продюсер Дзюник объяснил, почему молодой избранник Лорак уехал от нее в США

Продюсер Леонид Дзюник высказался об отношениях певицы Ани Лорак с саунд-продюсером Егором Глебом. По словам специалиста, молодой избранник уехал от артистки в США.
Дзюник отметил, что Лорак обеспечивала финансовыми средствами Егора Глеба. Однако последнее время у артистки резко уменьшились доходы, именно поэтому он решил уехать от своей возлюбленной в Штаты.
«В том, что он сбежал от Лорак в США, нет ничего удивительного. Видно, у нее стало совсем плохо с деньгами. Откуда им взяться, когда толком нет ни концертов, ни телесъемок? А без денег она ему вообще не сдалась. Или она думала, что нужна ему как женщина?» — рассказал продюсер в беседе с «Экспресс Газетой».
Егор Глеб — 29-летний саунд-продюсер из Украины. Долгое время исполнитель сотрудничал с лейблом Black Star.