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Продюсер Дзюник объяснил, почему молодой избранник Лорак уехал от нее в США

Продюсер Дзюник объяснил, почему молодой избранник Лорак уехал от нее в США
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Леонид Дзюник высказался об отношениях певицы Ани Лорак с саунд-продюсером Егором Глебом. По словам специалиста, молодой избранник уехал от артистки в США.

Дзюник отметил, что Лорак обеспечивала финансовыми средствами Егора Глеба. Однако последнее время у артистки резко уменьшились доходы, именно поэтому он решил уехать от своей возлюбленной в Штаты.

«В том, что он сбежал от Лорак в США, нет ничего удивительного. Видно, у нее стало совсем плохо с деньгами. Откуда им взяться, когда толком нет ни концертов, ни телесъемок? А без денег она ему вообще не сдалась. Или она думала, что нужна ему как женщина?» — рассказал продюсер в беседе с «Экспресс Газетой».

Егор Глеб — 29-летний саунд-продюсер из Украины. Долгое время исполнитель сотрудничал с лейблом Black Star.

личная жизнь лорак роман
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