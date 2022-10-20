Продюсер Дмитрий Ашуров опроверг слухи о постановочных скандалах в «Поле чудес»

«Это достаточно народная игра, народная викторина. Мне кажется, все истории о продажах, подставах — выдуманные. Людям всегда хочется понимать, что их обманывают. Но это бред! С позиции жертвы всегда проще сказать, что ты дурак. Что касается скандалов — когда они есть, то они настоящие. Это вам не шоу [Андрея] Малахова», — цитирует его BLITZ+.