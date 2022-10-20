Продюсер Дмитрий Ашуров опроверг слухи о постановочных скандалах в «Поле чудес»

Капитал-шоу «Поле чудес», вот уже 30 лет заставляющее миллионы зрителей по всей стране льнуть к экранам своих телевизоров, является невероятно успешным проектом, секретом которого некоторые называют постановочные скандалы. Впрочем, у ряда экспертов это утверждение вызывает определенные сомнения.
Развенчать львиную долю слухов о «Поле чудес» решил и продюсер Дмитрий Ашуров, считающий подобные истории небылицами.
«Это достаточно народная игра, народная викторина. Мне кажется, все истории о продажах, подставах — выдуманные. Людям всегда хочется понимать, что их обманывают. Но это бред! С позиции жертвы всегда проще сказать, что ты дурак. Что касается скандалов — когда они есть, то они настоящие. Это вам не шоу [Андрея] Малахова», — цитирует его BLITZ+.
Ранее стали известны доходы ведущего капитал-шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича. Как выяснилось, ежемесячно он зарабатывает порядка 12-15 тысяч долларов.