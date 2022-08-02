Продюсер Дэвид Литч рассказал о работе над сиквелом «Никто» Ильи Найшуллера

Российский режиссер Илья Найшуллер готовит сиквел боевика «Никто». Это подтвердил продюсер фильма Дэвид Литч.
По словам продюсера, пока что производство находится на этапе написания сценария. Литч отметил, что работа над проектом проходит очень весело.
«Келли МакКормик и я были в восторге, актеры были в восторге, студии понравились результаты, и вот это происходит. Я имею в виду, что мы движемся вперед настолько быстро, насколько это вообще возможно», — цитирует Литча Comic Book.
Первая часть «Никто» Найшуллера собрала 55,7 миллионов долларов. Главную роль исполнил Боб Оденкерк, более известный по сериалу «Лучше звоните Солу».