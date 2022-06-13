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Продюсер Бузовой получил карту резидента ОАЭ

Продюсер Бузовой получил карту резидента ОАЭ
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер находится в Дубае. По его словам, он стал резидентом ОАЭ. 

Арчер — основатель лейбла Archer Music Production. Он является продюсером Ольги Бузовой и Маши Малиновской.

Бизнесмен намерен открыть в Объединенных Арабских Эмиратах новый офис. По словам Арчера, его бизнес готов к расширению за рубежом. Он также сообщил, что уже получил вид на жительство. 

«ID резидентов получены, счета открыты, офис готов, встречи все проведены, можно со спокойной совестью улетать домой», — рассказал продюсер Бузовой в соцсетях.

Ранее Ольга Бузова выступила на одном из концертов, приуроченных ко Дню России. Звезда призналась в любви к родине и заявила, что хочет здесь родить.

Бузова дубай продюсер
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