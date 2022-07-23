Продюсер Байтазиев рассказал о сильной обиде Азизы из-за шутки с двойником Пугачевой

По его словам, все началось с того, что Азиза узнала об участии Примадонны на концерте Киркорова. Тогда она решила позвонить Пугачевой — Байтазиев передал трубку Золотову, актеру, который играл Примадонну. Отмечается, что они проговорили около двух часов, а Азиза так и не распознала подмену.