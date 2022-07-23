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Продюсер Байтазиев рассказал о сильной обиде Азизы из-за шутки с двойником Пугачевой

Продюсер Байтазиев рассказал о сильной обиде Азизы из-за шутки с двойником Пугачевой
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Продюсер Байтазиев рассказал о сильной обиде Азизы из-за шутки с двойником Пугачевой

Певица Азиза сильно обиделась на розыгрыш с двойником Пугачевой, который выступал на концертах Филиппа Киркорова. Подробности рассказал продюсер Хизри Байтазиев, передает издание «Московский комсомолец».

По его словам, все началось с того, что Азиза узнала об участии Примадонны на концерте Киркорова. Тогда она решила позвонить Пугачевой — Байтазиев передал трубку Золотову, актеру, который играл Примадонну. Отмечается, что они проговорили около двух часов, а Азиза так и не распознала подмену.

После, когда певица поняла, что ее разыграли, она очень обиделась.

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RusNewsToday24
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