Продюсер Байтазиев рассказал о сильной обиде Азизы из-за шутки с двойником Пугачевой
Певица Азиза сильно обиделась на розыгрыш с двойником Пугачевой, который выступал на концертах Филиппа Киркорова. Подробности рассказал продюсер Хизри Байтазиев, передает издание «Московский комсомолец».
По его словам, все началось с того, что Азиза узнала об участии Примадонны на концерте Киркорова. Тогда она решила позвонить Пугачевой — Байтазиев передал трубку Золотову, актеру, который играл Примадонну. Отмечается, что они проговорили около двух часов, а Азиза так и не распознала подмену.
После, когда певица поняла, что ее разыграли, она очень обиделась.