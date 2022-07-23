Продюсер Байтазиев рассказал, что Киркоров использовал для концертов двойника Пугачевой

Продюсеров Хизри Байтазиев рассказал, что певец Филипп Киркоров любит устраивать неожиданности на своих концертах. Так, однажды во время шоу на сцене появился двойник Аллы Пугачевой.
По словам продюсера, Киркоров таким способом решил разыграть собственных поклонников. Во время концерта на сцену вышли двойники Примадонны и Кузьмина. Они поинтересовались у поклонников, хорошо ли публика принимает певца.
Киркоров устроил выходку с двойниками на последнем концерте тура. Многие из поклонников так и не поняли, что перед ними не настоящая Примадонна и Кузьмин, передает «МК».