Продюсер Бабичев уверен, что однообразные песни SHAMAN приведут его к закату карьеры

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев прокомментировал творчество певца SHAMAN. Он считает, что карьера артиста закончится из-за однотипных композиций.
Бабичев видит проблему в патриотических песнях исполнителя. По его мнению, артист может повторить судьбу звезды «Фабрики звезд — 6» Алексея Хворостяна. Он выступал с подобными хитами, но сейчас его почти не вспоминают.
«Я боюсь, не повторит ли SHAMAN эту историю, пусть и в больших масштабах. Я в этом вижу проблему, что нет какого-то продолжения, нет роста», — поделился критик в интервью с изданием «Слово и Дело».
Продюсер назвал Ярослава Дронова одаренным человеком, который только начинает оттачивать свое мастерство. Однако он не видит творческого развития певца. У него вышло несколько воодушевляющих композиций на тему борьбы за свободу и справедливости.
SHAMAN выпустил новый трек «Вызов», который был создан в рамках спортивно-интеллектуальной программы «Вызов» на канале ТНТ. Ведущими шоу стали журналист Дмитрий Губерниев и первый заместитель директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.