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Продюсер Бабичев оценил карьеру Седоковой после ухода из группы «ВИА Гра»

Продюсер Бабичев оценил карьеру Седоковой после ухода из группы «ВИА Гра»
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Певица Анна Седокова покинула группу «ВИА Гра» в 2004 году, решив развивать сольную карьеру. Продюсер Евгений Бабичев высказался о творческом пути артистки после ухода из коллектива.

Бабичев уверен, что профессиональный артист никогда не откажется от сцены. Седокова, ушедшая с головой в семью, также не смогла навсегда распрощаться с музыкой.

«Ведь для солистки известной группы с приставкой “экс” это странно, потому что это некое клеймо, метка. Мало, кому удается зарекомендовать себя потом как успешному сольному исполнителю. Поразительно, как она вообще подходит к выбору репертуара, кто ей подсказывает, помогает, — чей это вкус такой?» — цитирует продюсера «Экспресс газета».

Кроме этого, он удивился количеству треков вокалистки. Известно, что Седокова активно работает над своим репертуаром, регулярно выпуская новые песни.

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RusNewsToday24
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