Продюсер Бабичев оценил карьеру Седоковой после ухода из группы «ВИА Гра»

«Ведь для солистки известной группы с приставкой “экс” это странно, потому что это некое клеймо, метка. Мало, кому удается зарекомендовать себя потом как успешному сольному исполнителю. Поразительно, как она вообще подходит к выбору репертуара, кто ей подсказывает, помогает, — чей это вкус такой?» — цитирует продюсера «Экспресс газета».