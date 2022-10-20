Продюсер Бабичев оценил карьеру Седоковой после ухода из группы «ВИА Гра»

Певица Анна Седокова покинула группу «ВИА Гра» в 2004 году, решив развивать сольную карьеру. Продюсер Евгений Бабичев высказался о творческом пути артистки после ухода из коллектива.
Бабичев уверен, что профессиональный артист никогда не откажется от сцены. Седокова, ушедшая с головой в семью, также не смогла навсегда распрощаться с музыкой.
«Ведь для солистки известной группы с приставкой “экс” это странно, потому что это некое клеймо, метка. Мало, кому удается зарекомендовать себя потом как успешному сольному исполнителю. Поразительно, как она вообще подходит к выбору репертуара, кто ей подсказывает, помогает, — чей это вкус такой?» — цитирует продюсера «Экспресс газета».
Кроме этого, он удивился количеству треков вокалистки. Известно, что Седокова активно работает над своим репертуаром, регулярно выпуская новые песни.