Продюсер Ашуров указал на крах карьеры Светланы Лободы, отменившей концерт в Эстонии

Продюсер Дмитрий Ашуров считает, что на карьере Светланы Лободы после бегства из России можно «поставить крест». По словам Ашурова, певица пытается отсидеться и выступать на Западе, но там ее творчество никому не нужно, передает портал «BLITZ+».
Совсем недавно Лобода отменила концерт в Эстонии якобы из-за невыполенного райдера. Однако, подчеркнул продюсер, дело в том, что певица не смогла продать билеты на выступление.
«Кому она там нужна? Это ее иллюзии. Она не нужна в Европе, она не нужна в Прибалтике особо. Скорее всего это за счет провальной продажи билетов», — пояснил он.