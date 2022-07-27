Продюсер Ашуров рассказал, сколько миллионов потеряли сбежавшие Little Big из-за отмены тура в России

Убытки покинувшей Россию группы Little Big в 2022 году могут составить порядка 75 миллионов рублей. Об заявил музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров, передает «Ленты.ру».
Ашуров уточнил, что убытки раскритиковавшая спецоперацию группа начала нести сразу после съемок скандального клипа Generation Cancellation, в описании к которому музыканты негативно высказывались о действиях российского руководства.
Вместе с этим, на доход группы скажется и отмена туров по России в 2022 году, уточнил продюсер.
«Я бы предположил, что концерт в одном городе приносит где-то 3 миллиона рублей. Умножаем это на 25 городов и получаем 75 миллионов. Миллионов 15 предоплаты музыканты, скорее всего, уже получили. Процентов 10-20 организаторы уже потратили, то есть потеряли где-то 30-40 миллионов. И это еще не самый худший вариант, ведь очень больших денег стоит пиар-кампания, продажа билетов, все это огромная волокита. К тому же одно дело — временный перенос, другое — полная отмена тура без веских причин», — констатировал Ашуров.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Фадеев призвал запретить продажу билетов на концерты сбежавшей из РФ группы Little Big.