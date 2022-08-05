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Продюсер Ашуров рассказал, как сложится карьера Хромченко вне «Модного приговора»

Продюсер Ашуров рассказал, как сложится карьера Хромченко вне «Модного приговора»
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, как сложится дальнейшая телекарьера ведущей Эвелины Хромченко после закрытия шоу «Модный приговор».

В беседе с порталом Blitz.Center он поделился мнением, что звезда останется востребованной, даже если не вернется в проект про моду на Первом канале.

По мнению промоутера, журналистка настолько давно нашла себя, что она сделает карьеру вне рамок закрывшейся программы. Для этого ей нужно будет самой себя продвигать, и тогда она сможет продолжить успешно сотрудничать с коммерческими клиентами.

дмитрий ашуров модный приговор первый канал
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