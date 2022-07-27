Продюсер Ашуров: оскандалившаяся Нетребко должна выбрать сторону

Скандал вокруг оперной певицы Анны Нетребко зашел в тупик. Теперь артистке следует принять чью-то сторону, заявил продюсер Дмитрий Ашуров.
Анна Нетребко пытается угодить всем. С одной стороны, ее рады видеть в Европе. С другой же, российские слушатели требуют выбрать сторону. Но, по мнению продюсера, сейчас певица ставит заработки на первое место, пишет BLITZ.center.
«Надо выбирать позицию: либо она поддерживает европейскую точку взгляда, либо российскую. И нашим, и вашим — смотрится не особо положительно. Нужно тогда либо вообще не давать комментариев, либо давать одного вектора», — добавил Ашуров.
Недавно оперная певица должна была выступать в немецком Регенсбурге. Но возле замка собрались десятки протестующих, которых не устроила позиция Анны Нетребко относительно России.