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Продюсер Ашуров: оскандалившаяся Нетребко должна выбрать сторону

Продюсер Ашуров: оскандалившаяся Нетребко должна выбрать сторону
Starpix/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Скандал вокруг оперной певицы Анны Нетребко зашел в тупик. Теперь артистке следует принять чью-то сторону, заявил продюсер Дмитрий Ашуров.

Анна Нетребко пытается угодить всем. С одной стороны, ее рады видеть в Европе. С другой же, российские слушатели требуют выбрать сторону. Но, по мнению продюсера, сейчас певица ставит заработки на первое место, пишет BLITZ.center.

«Надо выбирать позицию: либо она поддерживает европейскую точку взгляда, либо российскую. И нашим, и вашим — смотрится не особо положительно. Нужно тогда либо вообще не давать комментариев, либо давать одного вектора», — добавил Ашуров.

Недавно оперная певица должна была выступать в немецком Регенсбурге. Но возле замка собрались десятки протестующих, которых не устроила позиция Анны Нетребко относительно России.

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RusNewsToday24
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