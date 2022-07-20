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Продюсер Ашуров объяснил, почему Пугачевой не стоит переживать о замке в деревне Грязь

Продюсер Ашуров объяснил, почему Пугачевой не стоит переживать о замке в деревне Грязь
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Продюсер Дмитрий Ашуров прокомментировал новость о том, что российский юморист и комик Максим Галкин оказался единственным владельцем замка в деревне Грязь. Об этом сообщает портал Blitz+.

По мнению представителя шоу-бизнеса, супруге Галкина Алле Пугачевой не стоит переживать об этой недвижимости. В случае развода без денег она не окажется.

Ашуров заявил, что у Примадонны очень много имущества, а сам Максим Галкин является, по словам продюсера, неким проектом Пугачевой.

«А зачем ему оформлять имущество на нее? У нее и своего много чего есть. Проект Максима Галкина, по большому счету, принадлежит Алле Борисовне. Она и начала интегрировать его в солидные, медийные массы. Поэтому я не думаю, что она будет нуждаться в его замке и в каком-то другом имуществе», – сказал он.

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