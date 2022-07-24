Продюсер Андрей Разин рассказал, кто виноват в смерти Юрия Шатунова

Создатель коллектива «Ласковый май», продюсер Андрей Разин назвал смерть певца Юрия Шатунова преднамеренным убийством.
Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Разин уверен, что до смерти исполнителя довело его окружение.
«Считаю, что это было преднамеренное убийство. Они заставили Юру работать такой огромный график. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит, он умрет. Потому что у него куча болячек помимо гайморита, легких, перенесенного ковида, что он с шести лет курит, что у него порок сердца, — из-за чего его в армию не взяли. И я сказал, что он не выдержит. Юра умрет, вы просто его убьете. И они его добили. Я считаю, что это убийство человека просто», — заявил продюсер на своем YouTube-канале.
Многие пользователи Сети назвали слова Разина лживыми. Ведь именно он судился с певцом последние годы его жизни. Продюсер хотел лишить его прав на песни.