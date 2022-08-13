Продюсер Андрей Разин рассказал детали масштабной аферы в шоу-бизнесе

Музыкальный продюсер Андрей Разин признался, что участвовал в масштабной афере в мире шоу-бизнеса. Об этом пишет издание Teleprogramma.
Разин заявил, что ему удалость обмануть много людей. Он рассказал, что по всему СССР ездило несколько десятков музыкальных коллективов, которые выдавали себя за популярную группу «Ласковый май». Такая масштабная афера позволила ему заработать немало денег.
«Мои 67 коллективов гастролировали по всей стране, потому что ни один чиновник, ни один директор филармонии никогда меня в глаза не видел. Я создал студию “Ласковый май”. Получил печать, сделал гастрольное удостоверение. У меня было право выдачи гастрольных удостоверений. И я запустил 67 коллективов по всей территории Советского Союза», – рассказал Разин.
Он добавил, что каждый коллектив-копия «Ласкового мая» выступал в определенном областном центре, и все поклонники не сомневались, что перед ними выступает сам Юрий Шатунов.