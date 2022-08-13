Продюсер Андрей Разин рассказал детали масштабной аферы в шоу-бизнесе

«Мои 67 коллективов гастролировали по всей стране, потому что ни один чиновник, ни один директор филармонии никогда меня в глаза не видел. Я создал студию “Ласковый май”. Получил печать, сделал гастрольное удостоверение. У меня было право выдачи гастрольных удостоверений. И я запустил 67 коллективов по всей территории Советского Союза», – рассказал Разин.