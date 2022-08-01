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Продюсер Андрей Разин назвал себя автором проекта «Ласковый май»

Продюсер Андрей Разин назвал себя автором проекта «Ласковый май»
globallookpress/Anatoly Lomokhov

Музыкальный продюсер Андрей Разин считает себя полноправным автором знаменитого проекта «Ласковый май».

Об этом Разин заявил в своем микроблоге. Он также признался, что считает покойного певца Юрия Шатунова «самой яркой вспышкой» советской и российской эстрад.

«Горжусь тем, что являлся непосредственно автором этого проекта и осуществил его, как продюсер, в полном объеме», — написал Разин.

Примечательно, что музыкальный коллектив был основан в 1986 году композитором Сергеем Кузнецовым. Разин же присоединился к команде «Ласкового мая» лишь через два года, однако называет себя автором культового проекта.

авторство ласковый май проект разин
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RusNewsToday24
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