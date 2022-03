Подписывайтесь на новости RNT24 в

Как бы не воспевались советские времена, будем откровенны, 90 % граждан питались весьма скудно и убого. Если еще какие-то овощи с фруктами и можно было достать, то о качественных винах, твердых сырах, кофе и шоколаде даже думать не приходилось. Причем деньги у людей вроде и были, а вот купить за них было нечего.

© Depositphotos

Естественно, верхушка и близлежащая к ней номенклатура заказывала еду по специальным каталогам. В целом они наслаждалась прекрасной сытой жизнью без дефицитов. А вот обычным людям приходилось тогда несладко. В данной статье редакция «Со Вкусом» расскажет о продуктовой корзине обычного советского человека и почему продукты СССР не отличались разнообразием.

Продукты СССР, которых на самом деле не существовало

Сказки о том, как хорошо жить в Стране Советов вещались отовсюду: радио, телевизор, газеты. Вот только реальность была противоположной. Это и не удивительно, чего хорошего ждать от власти, которая разделила людей на элиту и серую подконтрольную массу?

После смены власти в бывшие страны СССР стали завозить действительно качественная продукция. Оттого многие до сих пор считают, что эти продукты как бы родились в 90-ые. Но во всём цивилизованном мире они существовали десятилетиями. Просто держать это все «за железным занавесом» советчины было намного выгодней. Разбираемся со списком продуктов.

Шоколад и сладости

© Depositphotos

Нормального шоколада в СССР не было в принципе. Если в 60-70 годах еще можно было что-то купить, то начиная с 80-х плитка качественного шоколада стала невероятным дефицитом. Однако советские умельцы наловчились делать отличный (как им казалось) заменитель. В Беларуси его так и прозвали: сладкая плитка. Продукт не содержал в себе натурального какао, и был ванильно-парафинового вкуса. Кусочек такого шоколада не просто не таял во рту (как ему положено), а оставался лежать на языке прохладным куском пластилина. То же самое касалось и конфет в упаковках.

Морепродукты

© Depositphotos

В XX веке в развитых странах были в продаже как замороженные морепродукты, так и свежие. Последние продавались обычно в портовых городах. Казалось бы парадокс! Ведь СССР омывало столько морей. Если поесть морепродуктов в условном Владивостоке еще удавалось, то в остальные части великой страны попадали какие-нибудь консервированные крабы — невероятный деликатес и жуткий дефицит. Про креветки и речи не могло быть. В рыбных магазинах можно было купить разве что химические крабовые палочки или водоросли непонятного происхождения.

Твердый сыр

© Depositphotos

Конечно же, советские воздыхатели скажут: «Нет, ну сыра-то в СССР хватало». Но назвать это действительно качественным продуктом было сложно. Непонятная сырная масса под названием «Российский» или «Пошехонский» отдавала немытыми портянками, и чего-чего, а вот аппетита точно не вызывала. Также продавалась еще одна загадочная субстанция под названием «сыр Колбасный» и «Плавленый». Ели это все, так как выбирать особо не приходилось.

Кофе

© Depositphotos

Советские люди не знали, что представляет собой качественный кофе. И даже понятия не имели, каким он бывает. Пили в основном порошковый растворимый кофе (иногда гранулированный). Даже баллончики со взбитыми сливками в развитом мире уже давным давно существовали. А к нам дошли уже ближе к 2000-м.

Самое смешное, что Союз с таким азартом строил ракеты, но при этом даже не думал улучшать пищевую промышленность. А это точно улучшило здоровье и продолжительность жизнь наших сограждан. Всё потому, что советской власти всё было не до этого — она просто хотела завоевать мир. И что СССР делал со всем миром? Наверняка, кормил бы гнилой картошкой с консервами.

