Продукты для снижения давления: что рекомендуют есть специалисты

Рацион людей, страдающих гипертонией, обязательно должен включать в себя продукты для снижения давления. В связи с тем, что это заболевания довольно часто приводит к инфарктам и инсультам, следует ответственно отнестись к своему питанию.

Для минимизации риска возникновения осложнений кардиологи настоятельно рекомендуют готовить блюда из тех ингредиентов, которые позволяют укрепить стенки сосудов и улучшить работу сердца. Помимо их, гипертоники должны употреблять и продукты, снижающие кровяное давление. «Со Вкусом» расскажет, что необходимо съесть, чтобы принести пользу сердцу.

© Depositphotos

Продукты для снижения давления

Ряд проведенных исследований показал, что всего 3 грамма жирных кислот Омега-3 способствуют улучшению состояния гипертоников. Употребление этих жиров помогает в снижении артериального давления. Потому те, кто страдают данной проблемой, должны попробовать немного изменить свое меню, добавив в него новые пункты. Лосось, скумбрия и селедка — продукты, в которых содержится наибольшее количество Омеги-3. Также эти кислоты есть в составе мойвы, тунца, сардин, форели, кальмаров, мидий и других морепродуктов. Богат на Омегу-3 и грецкий орех, потому, если у вас нет на него аллергии, смело добавляйте этот ингредиент в блюда.

© Depositphotos

Запеканка с картофелем и сельдью

Именитый шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о том, как насытить свой организм жирными кислотами и вкусно поесть. Убейте двух зайцев одним выстрелом! Стоит отметить, что в 150 граммах сельди содержится дневная норма Омеги-3. Потому скорее записывайте рецепт этой вкусной рыбки от гуру кулинарии и ешьте с пользой для сердца!

Список ингредиентов:

800 г филе слабосоленой сельди

400 г картофеля

250 г репчатого лука

500 мл молока

30 г сливочного масла

30 г пшеничной муки

1 зуб. чеснока

2 веточки тимьяна

3 горошины черного перца

1 щеп. мускатного ореха

2 щеп. соли

Как приготовить:

Готовим соус бешамель. В сотейник с толстым дном вливаем молоко и выкладываем 50 грамм репчатого лука. Добавляем специи и пропущенный через пресс чеснок. Доводим до кипения и держим на небольшом огне в течение 2 минут, периодически помешивая. Убираем с плиты, вытягиваем лук, горошинки перца и веточки тимьяна. В отдельной кастрюльке топим сливочное масло на среднем огне. Затем обжариваем на нем пшеничную муку до легкой золотистости. Убавляем огонь, вливаем молоко и варим еще 2–3 минуты до загустения. Чистим картофель и нарезаем его кольцами. Выкладываем картошку на дно формы для запекания. Оставшийся лук нарезаем колечками и помещаем его сверху. Заливаем небольшой частью соуса. Филе селедки сворачиваем в рулетики и выкладываем на картофель. Выливаем бешамель, чтобы он полностью покрыл рыбу. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут.

© Depositphotos

Вот так вкусно и эффективно можно снизить кровяное давление! Разнообразьте свой рацион всего несколькими продуктами, содержащими жирные кислоты, и вы очень быстро заметите улучшение самочувствия. Ну а если же вас нельзя назвать фанатом рыбы, употребляйте Омегу-3 в форме пищевой добавки.

