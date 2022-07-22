«Продуктовая сделка»: Шойгу объяснил порядок досмотра судов с украинским зерном в Черном море

Россия, Украина при посредничестве ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна по Черному морю. Глава Министерства обороны Сергей Шойгу разъяснил, как и по какому принципу будет происходить досмотр грузовых судов.
Заключение сделки прошло в Стамбуле, ее срок действия составил 120 дней, однако возможность продления договоренностей была учтена.
Для контроля и координации судов в Турции будет создана рабочая группа, военное сопровождение кораблей не предусмотрено.
Суда, направляющиеся в порты Украины, будут досматриваться. Это нужно для того, чтобы кораблями не поставлялось оружие и военная техника.
Маршруты кораблей будут проходить по морскому гуманитарному коридору. Он был создан еще два месяца назад, однако главной проблемой было разминирование пути.
Также подчеркивается, что Россия не будет пользоваться тем фактом, что украинские порты открыты в целях спецоперации.
Реализация договора начнется в ближайшее время.
Предполагается, что вывоз зерна будет осуществляться через три порта Украины, включая Одессу.