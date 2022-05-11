Продюсер Морозов заявил, что Билан и Гагарина могут забыть о гастролях в Европе

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Российские артисты Полина Гагарина, Дима Билан и Сергей Лазарев могут попрощаться с гастролями в Европе. С таким заявлением выступил продюсер Евгений Морозов.
Морозов отметил, что европейские санкции коснутся тех, поддерживает специальную операцию России на Украине. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.
«Басков, Газманов, Шнуров, Гагарина, Билан, Лазарев – под них не дадут аренду зала в Европе. Им можно забыть про зарубеж. Для них многие страны закрыты», —высказался концертный директор в интервью для «MK».
Примечательно, что многие российские артисты покинули родину. Так, например, в Израиль перебрался шоумен Максим Галкин. Летом он запланировал гастрольный тур по другой стране.
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