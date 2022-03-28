Продюсер Лободы призвала Сердючку завязать с алкоголем

globallookpress / Komsomolskaya Pravda Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина призвала артиста
Андрея Данилко прекратить употреблять спиртные напитки.

Исполнитель образа Верки Сердючки раскритиковал свою коллегу из-за
видео. На нем она поделилась своими эмоциями из-за событий в политической сфере
и не смогла сдержать слез.

Данилко ей не поверил ей. Он сказал, что его раздражает поведение
Лободы. Эти выпады не смогла оставить в стороне продюсер певицы.

«Я
все понимаю про личную позицию, но когда вся риторика сводится к тому, чтобы
тупо обкладывать фекалиями коллег и по Оруэлловским стандартам объявлять тех,
кто “ровнее”, я задаюсь вопросом: “А судьи кто?”» — высказалась
Крапивина.

Она
добавила, что Данилко нужно трезво смотреть на вещи. Представитель Лободы
призвала его бросить употреблять спиртные напитки.

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