Продюсер Лободы призвала Сердючку завязать с алкоголем

«Я

все понимаю про личную позицию, но когда вся риторика сводится к тому, чтобы

тупо обкладывать фекалиями коллег и по Оруэлловским стандартам объявлять тех,

кто “ровнее”, я задаюсь вопросом: “А судьи кто?”» — высказалась

Крапивина.