Продюсер Лавров рассказал, кто помогает Пугачевой и Галкину рублем за границей

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Звездный продюсер Сергей Лавров считает, что певице Алле Пугачевой и шоумену Максиму Галкину рублем помогают в Израиле. Он объяснил, кто оказывает финансовую поддержку семье.
Галкин и Пугачева покинули Россию после начала специальной операции на Украине. В настоящее время супруги не планируют возвращаться на родину.
Кроме этого, шоумен запланировал гастрольный тур по Израилю. Поклонники убеждены, что избранникам кто-то оказывает финансовую поддержку.
Лавров решил прокомментировать догадки фанатов. По его мнению, материально супругов поддерживает олигарх Михаил Прохоров, передает портал BLITZ+.
«Я думаю, он мог продвигать выступления Галкина, однако вряд ли бы он взялся за продажу билетов. В лучшем случае бизнесмен помогает рублем, но только Алле Борисовне», — высказался продюсер.
Специальная операция России на Украине началась 24 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина. Вскоре после этого страну покинули многие представители шоу-бизнеса.