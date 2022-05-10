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    Продюсер Лавров рассказал, кто помогает Пугачевой и Галкину рублем за границей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Продюсер Лавров рассказал, кто помогает Пугачевой и Галкину рублем за границей

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    Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

    Звездный продюсер Сергей Лавров считает, что певице Алле Пугачевой и шоумену Максиму Галкину рублем помогают в Израиле. Он объяснил, кто оказывает финансовую поддержку семье. 

    Галкин и Пугачева покинули Россию после начала специальной операции на Украине. В настоящее время супруги не планируют возвращаться на родину. 

    Кроме этого, шоумен запланировал гастрольный тур по Израилю. Поклонники убеждены, что избранникам кто-то оказывает финансовую поддержку. 

    Лавров решил прокомментировать догадки фанатов. По его мнению, материально супругов поддерживает олигарх Михаил Прохоров, передает портал BLITZ+.

    «Я думаю, он мог продвигать выступления Галкина, однако вряд ли бы он взялся за продажу билетов. В лучшем случае бизнесмен помогает рублем, но только Алле Борисовне», — высказался продюсер. 

    Специальная операция России на Украине началась 24 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина. Вскоре после этого страну покинули многие представители шоу-бизнеса. 

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