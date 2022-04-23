Продюсер Чибисов рассказал о планах Лободы занять «трон» Пугачевой

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Певица Светлана Лобода мечтала занять «трон» вокалистки Аллы Пугачевой. Об этом сообщил продюсер Кирилл Чибисов.
Исполнительница хита «Твои глаза» на протяжении длительного времени сотрудничала с продюсером Нателлой Крапивиной. Однако их совместная работа прекратилась в прошлом году.
Чибисов заявил, что артистка планировала занять «трон» примадонны российской эстрады. Для этого она даже исполняла песни коллеги.
«Надо отдать должное Нателле. Она гениальный продюсер, поставила себе цель — сделать Лободу певицей номер один в России. Отсюда — тусовки Светы с Пугачевой, исполнение песен Аллы Борисовны на концертах», — поделился он в интервью для NEWS.ru.
Ранее Лобода раскритиковала специальную операцию России на Украине. О ее проведении 24 февраля объявил лидер РФ Владимир Путин.