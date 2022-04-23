Продюсер Чибисов рассказал о планах Лободы занять «трон» Пугачевой

«Надо отдать должное Нателле. Она гениальный продюсер, поставила себе цель — сделать Лободу певицей номер один в России. Отсюда — тусовки Светы с Пугачевой, исполнение песен Аллы Борисовны на концертах», — поделился он в интервью для NEWS.ru.