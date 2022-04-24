Продюсер Чибисов рассказал, как Лобода выступала за 5 тысяч долларов в начале карьеры в РФ

«Света, до того,

как с ней начала работать продюсер Нателла Крапивина, запрашивала за

выступление 5-10 тысяч долларов. В этот гонорар входили билеты от Киева до

Москвы. Она приезжала одна, без директора и звукорежиссера, готова была остановиться

в 3-4-звездочной гостинице, не демонстрировала никаких закидонов», — цитирует

Чибисова News.ru.