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    Продюсер Чибисов рассказал, как Лобода выступала за 5 тысяч долларов в начале карьеры в РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Продюсер Чибисов рассказал, как Лобода выступала за 5 тысяч долларов в начале карьеры в РФ

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Управляющий
    международного агентства «РУ-КОНЦЕРТ», организатор выступлений Кирилл Чибисов
    вспомнил о начальных этапах развития карьеры украинской певицы Светланы Лободы
    в России.

    Чибисов отметил,
    что в нашей стране артистов сильно разбаловали. Звезды вечно хамят, ругаются с
    организаторами по поводу и без, и в принципе делают, что хотят. Продюсер
    рассказал, что Лобода тогда отличалась от других знаменитостей.

    «Света, до того,
    как с ней начала работать продюсер Нателла Крапивина, запрашивала за
    выступление 5-10 тысяч долларов. В этот гонорар входили билеты от Киева до
    Москвы. Она приезжала одна, без директора и звукорежиссера, готова была остановиться
    в 3-4-звездочной гостинице, не демонстрировала никаких закидонов», — цитирует
    Чибисова News.ru.

    Чибисов добавил,
    что, несмотря на свои высказывания, у Лободы все еще есть шанс восстановить
    репутацию. По его словам, если бы она публично попросила прощения у россиян, ей
    могли бы даже выдать паспорт РФ.

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