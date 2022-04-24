Продюсер Чибисов рассказал, как Лобода выступала за 5 тысяч долларов в начале карьеры в РФ

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Управляющий
международного агентства «РУ-КОНЦЕРТ», организатор выступлений Кирилл Чибисов
вспомнил о начальных этапах развития карьеры украинской певицы Светланы Лободы
в России.
Чибисов отметил,
что в нашей стране артистов сильно разбаловали. Звезды вечно хамят, ругаются с
организаторами по поводу и без, и в принципе делают, что хотят. Продюсер
рассказал, что Лобода тогда отличалась от других знаменитостей.
«Света, до того,
как с ней начала работать продюсер Нателла Крапивина, запрашивала за
выступление 5-10 тысяч долларов. В этот гонорар входили билеты от Киева до
Москвы. Она приезжала одна, без директора и звукорежиссера, готова была остановиться
в 3-4-звездочной гостинице, не демонстрировала никаких закидонов», — цитирует
Чибисова News.ru.
Чибисов добавил,
что, несмотря на свои высказывания, у Лободы все еще есть шанс восстановить
репутацию. По его словам, если бы она публично попросила прощения у россиян, ей
могли бы даже выдать паспорт РФ.