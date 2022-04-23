Продюсер Чибисов рассказал, как Лобода может получить российское гражданство

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Организатор концертов звезд шоу-бизнеса Кирилл Чибисов в очередной высказался об украинской певице Светлане Лободе. По словам продюсера, исполнительница вполне может получить российское гражданство.
Чибисов заявил, что Лобода может стать настоящим «голубем мира», если запишет видео с извинениями перед Россией. Продюсер уверен, что певица могла бы петь песни о единении наций и даже получить российское гражданство.
«Если Светлана Лобода снимет новое видео, в котором скажет, что осознала свои прежние заблуждения, и попросит российский паспорт, я почти уверен, что ей дадут гражданство. А почему нет?» — заявил Чибисов изданию NEWS.ru.
СМИ опубликовали список деятелей культуры и журналистов, которым запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет. Среди них оказалась и Светлана Лобода. Однако подтверждения списка имен со стороны правоохранительных органов не поступало.