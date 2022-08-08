продажи выросли почти втрое в России

В России резко выросли продажи противоударных и влагозащищенных смартфонов. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».





В июне-июле 2022 года спрос на такие смартфоны в «Ситилинке» вырос почти в три раза в штучном выражении. Всего за этот период было продано 16,5 тысяч защищенных смартфонов разных брендов. Сходная тенденция наблюдается и у других ретейлеров.

Представители ретейлеров объясняют взрывной рост продаж тем, что пользователи хотят приобрести гаджет с более длительным сроком службы на фоне падения доходов.

Партнёр нескольких крупных ретейлеров отметил, один только китайский бренд Doogee нарастил продажи более чем в два раза, если сравнивать период с января по июнь 2022 года с аналогичным периодом 2021 года: в этом году было продано более 12 тысяч смартфонов на 193 млн рублей, а в прошлом — 5 тысяч на 66 млн рублей.