продажи в России выросли более чем вдвое

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Российский ретейлер «М.Видео-Эльдорадо» поделился интересной статистикой в области электротранспорта. Как отмечают аналитики компании, в период с января по апрель штучные продажи всей категории увеличились более чем в два раза.





Этому способствуют обширный сформированный запас средств передвижения и конкурентные цены – средний чек снизился на 5%, до 20 тысяч рублей. 85% спроса приходится на электросамокаты, порядка 10% занимают электровелосипеды, ещё 5% – гироскутеры и моноколёса.

На электросамокаты вырос в количественном выражении более чем на 90%, на электровелосипеды – почти в шесть раз, гироскутеры становятся все более нишевым транспортом, который преимущественно покупают для детей. В число пяти самых популярных у россиян производителей электротранспорта в этом году вошли: IconBIT, Kugoo, HIPER, Tribe и Mizar.

Активно набирают популярность электросамокаты с большим диаметром колёс от 10 дюймов, что позволяет более комфортно и безопасно перемещаться по дороге с неровным покрытием и преодолевать подъёмы. Большинство моделей электросамокатов уже складываются, благодаря чему их удобно нести в руках, перевозить в багажнике автомобиля или в другом виде наземного транспорта (например, при пересадке).