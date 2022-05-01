Продажи семян и садового инвентаря выросли в России по итогам апреля

Всего за указанный срок россияне купили в онлайн-магазинах на 60 процентов больше упаковок семян, чем годом ранее. Рост продаж в офлайне был меньше и составил лишь шесть процентов. Расходы граждан на семена увеличились на 144 и 37 процентов соответственно. Самыми популярными стали семена помидоров, огурцов, тыквы, зелени, моркови и цветов, передает газета «Известия».