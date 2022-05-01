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    Продажи семян и садового инвентаря выросли в России по итогам апреля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Продажи семян и садового инвентаря выросли в России по итогам апреля

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    pixabay.com/hans

    Жители России начали готовиться к дачному сезону, скупая садовый инвентарь, семена овощей и фруктов. Наиболее сильный рост спроса был отмечен с 1 по 25 апреля.

    Всего за указанный срок россияне купили в онлайн-магазинах на 60 процентов больше упаковок семян, чем годом ранее. Рост продаж в офлайне был меньше и составил лишь шесть процентов. Расходы граждан на семена увеличились на 144 и 37 процентов соответственно. Самыми популярными стали семена помидоров, огурцов, тыквы, зелени, моркови и цветов, передает газета «Известия».

    Садовый инвентарь тоже начал реализовываться активнее. Онлайн-продажи одних только грабель выросли на 380 процентов, в офлайне этот показатель составил 17 процентов.

    Интерес садоводству можно объяснить попыткой россиян адаптироваться к новым экономическим условиям, считает председатель правления Союза органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза Сергей Коршунов. Он напомнил, что дачи и огороды дают не только возможность получить свежие овощи и фрукты, но и позволяют отдохнуть на природе всей семьей.

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