Продажи новых авто упали на 14% в Японии на фоне COVID-19

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Очередная вспышка коронавирусной инфекции привела к дефициту комплектующих в Японии. В результате этого понизились и продажи автомобилей.
Продажи автотранспорта в Японии упали на 14%, если сравнивать данные с показателями прошлого года. Одной из наиболее популярных марок месяца стал компактвэн Toyota Roomy – данную модель приобрели 11 108 раз, передает портал NJcar.
Вторую строчку рейтинга по популярности авто за апрель 2022 года среди японцев занял хэтчбек Toyota Yaris – его продажи равны 10 045 единицам. Лидерскую тройку замкнула Toyota Corolla. Ее предпочли 9 906 автолюбителей. Так, бренд Toyota стал безусловным лидером продаж.
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