продажи могут упасть на 70%

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Как сообщают «РИА Новости», пообщавшись с экспертами, автомобили, которые еще недавно в России относились к обычным средствам передвижения, скоро могут стать роскошью.

Отечественный авторынок в апреле обвалился почти в три раза, показав худший результат за последние 15 лет, причём эксперты предупреждают, что это не предел. Для этого есть пара серьёзных причин: предложение на авторынке ограничено, а у покупателей нет денег. По итогам года продажи могут обрушиться на 70%.

На рынке существуют проблемы с логистикой, санкциями и резким подорожанием. Та же Lada Granta, которая всегда была одной из самых доступных моделей, в апреле подрожала вдвое до 1,35 млн рублей. Kia Rio подорожала с 1 до 1,4 млн рублей, а Renault Duster вырос в цене до 2,1 млн рублей.





О приостановке или прекращении деятельности в России сообщили Renault, Skoda, Toyota, Nissan, BMW, Cadillac, Chevrolet, Opel, Daimler, Volvo, Jaguar Land Rover и другие именитые бренды. Проблемы и «АвтоВАЗа», который почти лишился импортных компонентов и вынужден создавать специальные версии своих автомобилей. Новинки Lada под угрозой, при этом Largus и XRay тоже могут прекратить выпускать.

7 мая Минпромторг разрешил параллельный импорт целого ряда иномарок, которые перестали поставляться в Россию. В список попали Jaguar, Land Rover, Bentley, Hummer, Tesla, Mercedes-Benz, Maybach, Lexus, Infiniti, Porsche, Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi, Mini, Nissan и даже люксовые бренды вроде Rolls-Royce, Maserati, Bugatti, Ferrari, Lamborghini и Aston Martin.